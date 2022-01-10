Названа самая перспективная профессия в 2022 году

Более половины россиян (60%) считают, что профессия IT-специалиста станет самой перспективной в 2022 году, следует из опроса сервиса "Работа.ру", результаты которого приводит РИА Новости.

На втором месте по востребованности, по мнению респондентов, будет профессия врача (56%), на третьем - специалиста по нанотехнологиям (44%).

Еще около 43% опрошенных считают, что в наступившем году актуально быть вирусологом, 39% отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% - инженеров, 27% - строителей.

Почти пятая часть россиян считает, что на рынке будут востребованы HR-специалисты, 15% отдали предпочтение профессии инфекциониста, 10% - медсестры или медбрата.

Всего в опросе приняли участие более пяти тысяч россиян из всех регионов страны.