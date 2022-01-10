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10.01.2022 03:10
Рубрика: В мире

Неисправный обогреватель стал причиной серьезного пожара в доме Нью-Йорка

Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Scott Heins / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке, унесшем жизни не менее 19 человек. Об этом сообщил на глава пожарного департамента города Дэниел Нигро.

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По его словам, пожар начался в квартире, жильцы которой при эвакуации не закрыли за собой двери, из-за чего возгорание быстро распространилось по зданию. В результате огнем оказались охвачены второй и третий этажи, а дым окутал весь дом, передает ТАСС.

Нигро отметил, что пострадавших находили "буквально на каждом этаже". Многие жильцы надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожару была присвоена максимальная, пятая категория. К борьбе с огнем привлекались 200 пожарных. По последним данным, погибли 19 человек, в числе которых девять детей. Пострадали около 60 человек. По данным медиков, жизни половины из них находятся под угрозой.

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