Неисправный обогреватель стал причиной серьезного пожара в доме Нью-Йорка

Неисправный электрообогреватель стал причиной пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке, унесшем жизни не менее 19 человек. Об этом сообщил на глава пожарного департамента города Дэниел Нигро.

По его словам, пожар начался в квартире, жильцы которой при эвакуации не закрыли за собой двери, из-за чего возгорание быстро распространилось по зданию. В результате огнем оказались охвачены второй и третий этажи, а дым окутал весь дом, передает ТАСС.

Нигро отметил, что пострадавших находили "буквально на каждом этаже". Многие жильцы надышались дымом и получили ожоги верхних дыхательных путей.

Пожару была присвоена максимальная, пятая категория. К борьбе с огнем привлекались 200 пожарных. По последним данным, погибли 19 человек, в числе которых девять детей. Пострадали около 60 человек. По данным медиков, жизни половины из них находятся под угрозой.