Netflix продлил сериал "Эмили в Париже" на третий и четвертый сезоны

Стриминговый сервис Netflix официально заявил, что сериал "Эмили в Париже" продлевается еще на два сезона. Шоу режиссера Даррена Стара о приключениях американки в столице Франции получит третий и четвертый сезоны.

Emily in Paris has been renewed for Season 3 - and Season 4! 🍾 pic.twitter.com/3zqj36vmnO - Netflix (@netflix) January 10, 2022

В главной роли сыграла Лили Коллинз. Ее героиня - молодая девушка, которая по работе неожиданно на год отправляется в Париж, заводит блог в соцсетях, обретает популярность. По сюжету первого сезона, пост Эмили даже ретвитнула супруга президента Франции Бриджит Макрон. В первых двух сезонах девушку окружает мир моды, бурных страстей и собственные любовные романы. Не все в ее адаптации к другой культуре складывается удачно - присутствуют некоторые казусы, трудности с общением на другом языке и тому подобное.

Сериал, кстати, получил большое количество критики со стороны французов, которые обвинили создателей в использовании стереотипов и клише. Сам Даррен Стар в интервью THR заявил, что удивлен тем, что что-то в его сериале могло обидеть людей.

Напомним, в декабре 2021 года на Netflix появился второй сезон "Эмили в Париже". Он набрал 107,6 млн просмотров в первые пять дней.

Даррен Стар известен также как создатель "Секса в большом городе" - он написал сценарий, выступил продюсером и режиссером сериала, также занимался последующими фильмами. Снимал популярные в 90-х и 00-х "Беверли-Хиллз, 90210" и "Мелроуз Плейс".