Nokia перевыпустила легендарный кнопочный телефон. Теперь с WhatsApp

Компания HMD Global официально представила складной кнопочный телефон Nokia 2760 Flip 4G, который является переизданием популярной "раскладушки" Nokia 2760, выпущенной в далеком 2007 году.

Nokia 2760 Flip 4G phone at CES 2022 presentation



NOKIANEWS - News of the Nokia https://t.co/sfthYdRu1N pic.twitter.com/rSUvTn0RVC — nokianews (@nokianews_hu) January 7, 2022

Nokia 2760 Flip 4G оснащается цветным дисплеем с разрешением 240x320 пикселей, поддерживает стандартный ввод текста T9, имеет емкость батареи 1450 мАч и основную камеру на 5 Мп.

Кроме того, в телефоне предусмотрен слот для карт microSD, миниджек 3.5 мм, поддержка LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Объем постоянной памяти составляет 4 Гб, оперативной - 512 Мб. Операционная система KaiOS 3.0 позволяет установить и использовать клиенты Facebook и WhatsApp.

Стоимость Nokia 2760 Flip 4G составит 79 долларов, или чуть меньше 6000 рублей. Продажи стартуют в первом квартале 2022 года.