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10.01.2022,  
10:21
Текст:  Николай Грищенко

Облик нового боевого вертолета утвердят в течение полутора лет

Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com
Фото: Телестудия Роскосмоса \ youtube.com

Требования к облику перспективного боевого вертолета России будут сформированы в течении полутора лет. Представители Минобороны РФ и промышленных предприятий заканчивают обсуждение технических деталей новой машины.

Как сообщает ТАСС, в данный момент идет обсуждение и финализация требований к перспективному боевому вертолету. В ближайшие полтора-два года обсуждение перспективной машины с военным ведомством будут завершено.

Следующая стадия - обсуждение в рамках военно-промышленной комиссии.

Напомним, что в ноябре прошлого года генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский заявил - перспективные ударные вертолеты России смогут управляться летчиком или работать без пилота.

Опционально пилотируемые вертолеты будут обладать способностью подключаться к общему информационному полю для взаимодействия между наземными пунктами управления и летательными аппаратами, в том числе беспилотниками.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, перспективные вертолеты и другие боевые летательные аппараты будущего смогут применять универсальное вооружение. А вот внешние формы и фюзеляж перспективного вертолета России могут значительно отличаться от современных.

"Когда финализируются требования, можно будет говорить, с помощью чего эти требования будут выполняться", - сказал Андрей Богинский.

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Фото: U.S.Navy/Wikimedia.org
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