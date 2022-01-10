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10.01.2022 08:17
Рубрика: Культура

Опальная премия "Золотой глобус" объявила своих лауреатов

Текст: Валерий Кичин
"Золотой глобус", ежегодная премия Голливудской ассоциации иностранной прессы, объявил своих лауреатов в обстановке бойкота, фактически объявленного СМИ и кинематографической общественностью Америки. Телетрансляция была отменена, традиционная "красная дорожка" тоже.
Кадр из фильма "Власть пса". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Власть пса". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Власть пса". Фото: kinopoisk.ru

Это печальные итоги шквала критики, которой ассоциация подверглась из-за отсутствия среди ее членов требуемого "новой моралью" расового равновесия и разнообразия. Организация поспешила пересмотреть свой устав, пополнила свои ряды двумя десятками новых имен и даже учредила должность "директора по разнообразию", но все равно церемония прошла в обстановке обструкции, и результаты голосования ей пришлось обнародовать только через социальные сети.

Фото: "Централ Партнершип"
Премьеры, которые ждут нас в наступившем году

Из пятерки претендентов на статус лучшего фильма в категории драмы победила "Власть пса" Джейн Кэмпион, одолев такие картины, как "Белфаст", "Кода", "Дюна" и "Король Ричард". Джейн Кэмпион признана также лучшим режиссером. В категории музыкальных фильмов и комедии убедительную победу одержала "Вестсайдская история" Стивена Спилберга.

Лучшим фильмом на иностранном языке члены Ассоциации предсказуемо назвали японскую драму Рюсуке Хамагучи "Сядь за руль моей машины".

Из актерского цеха в лауреаты "Золотого глобуса" вышли исполнители главных ролей Уилл Смит ("Король Ричард") и Николь Кидман ("Быть Риккардо") в категории драмы, Эндрю Гарфилд ("Тик, тик, бум!") и Рэйчел Зеглер ("Вестсайдская история") в номинации музыкальных фильмов и комедии. Они опередили таких звезд, как Леонардо ДиКаприо, Махершала Али, Хавьер Бардем, Бенедикт Камбербэтч, Марийон Котийяр, Эмма Стоун…

Из исполнителей ролей второго плана победили Коди Смит-Макфи ("Власть пса") и Ариана Дебоз ("Вестсайдская история").

Кадр из фильма "Власть пса". Фото: kinopoisk.ru

Лучшим сценарием признан "Белфаст", лучшей музыкой - саундтрек Ханса Циммера к "Дюне", лучшей песней - "No Time To Die" к фильму "Не время умирать".

Среди телевизионных сериалов в категории "Драма" победили "Наследники" и Джереми Стронг в главной роли, в категории музыкальных картин и комедий - "Хитрости". Из актрис в сериалах верх взяли Микаэла Джей Родригес в "Позе" и Джин Смарт в "Хитростях".

Фото: kinopoisk.ru
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Таким образом, по числу премий впереди "Власть пса" и "Вестсайдская история" - у них по три награды.

То, что осталось от пышной церемонии "Золотого глобуса", состоялось, как обычно, в отеле "Беверли Хиллс" в Лос-Анджелесе при относительно небольшом стечении приглашенных, обязанных предъявить сертификат о ПЦР-тесте. Обычно итоги этой церемонии считались верным барометром погоды на предстоящей церемонии премии "Оскар": лауреаты обеих премий довольно часто совпадали. Как все пойдет на этот раз, покажет ближайшее будущее.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Премия "Золотой глобус" Кино и театр с Валерием Кичиным

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