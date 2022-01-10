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10.01.2022 11:40
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в столице выявлено 2 778 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 708 человек. На ИВЛ находятся 456 человек.

Фото: Кирилл Шипицин / РИА Новости
За сутки в России подтверждено 15 830 случаев COVID-19 в 84 регионах

В городе выздоровели еще 2 097 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 891 175. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте mos.ru.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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