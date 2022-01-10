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Определен лучший недорогой смартфон на Android. И это не Xiaomi

Текст:   Антон Благовещенский
10.01.2022,  
14:42
Фото: realme Фото: iStock
Фото: iStock

Вышел в свет регулярный рейтинг самых производительных смартфонов в бюджетном сегменте. Его лидером realme GT Master, а Xiaomi Mi 11 Lite оказался на втором месте.

В России realme GT Master, базирующийся на процессоре Snapdrgon 778, доступен официально по цене от 26 тысяч рублей. Примерно столько же будет стоить и Mi 11 Lite, оснащенный тем же процессором.

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Также в "десятку лучших" смартфонов из бюджетного сегмента вошли Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s, Samsung Galaxy M52, Oppo Reno6, Mo 10T Lite, realme 7 и Oppo Reno5A.

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