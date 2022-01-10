Опубликована архитектура деловой программы форума "Здоровое общество"

Деловая повестка Форума будет сосредоточена на вопросах, связанных с совершенствованием системы медицинской помощи, развитием медицинской науки и внедрением инноваций в здравоохранение. Участники пленарной сессии "Драйверы развития здравоохранения: пандемия, технологии, национальные цели" обсудят достижение национальных целей и применение новых технологий в медицине в условиях пандемии.

В рамках экспертных сессий планируется обсудить, какие возможности для развития здравоохранения открывают цифровые технологии, в том числе искусственный интеллект.

В деловую повестку также включены темы борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, вакцинопрофилактики, повышения доверия общества к системе здравоохранения в контексте текущих глобальных вызовов, а также совершенствования моделей закупок лекарств с высокой терапевтической ценностью.

В рамках тематического блока "Здравоохранение в пандемию и после" состоятся сессии: "Пандемия 2.0: что дальше?", ""Долгий" COVID: время быстрого реагирования", "Открытое здравоохранение: как выстроить коммуникацию государства и общества".

"Здравоохранение стоит сегодня на пороге перехода на качественно новый уровень, во многом это определяется развитием медицинской науки, внедрением инновационных решений и разработок. Перед нами стоят амбициозные задачи, от решения которых зависит благополучие наших граждан, качество и продолжительность жизни россиян. Уверен, что работа экспертного сообщества в рамках форума "Здоровое общество" будет иметь высокое практическое значение и станет весомым вкладом в развитие отрасли здравоохранения", - подчеркнул советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Тематический блок "Инвестиции и инновации для качества жизни" охватит широкий круг вопросов, связанных с внедрением новых технологий в медицину, возможностями и рисками цифровой медицины, а также инвестициями в здоровье как фактор экономического развития.

В ходе тематического блока "На пути к целевым показателям национального развития" эксперты обсудят вопросы реализации национальных проектов и достижение поставленных целей. Особое внимание будет уделено борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Помимо этого, состоятся дискуссии: "Женское здоровье для благополучного будущего" и "Управленческие кадры в здравоохранении: лидерами не рождаются, лидерами становятся?".

Более подробная информация представлена на официальном сайте форума "Здоровое общество".