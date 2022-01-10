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10.01.2022 20:53
Рубрика: Культура

Первый канал покажет сериал "Хрустальный", ставший хитом в Сети

Текст: Сусанна Альперина

Первый канал проанонсировал телепремьеру сериала "Хрустальный", который критики называли одним из лучших в 2021 году. А Антона Васильева, сыгравшего главную роль, причисляли к числу лучших актеров. Сериал начнут показывать по ТВ с 23 января в 22:00.

Фото: предоставлено Первым каналом
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Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о том, как сотрудник Следственного комитета РФ Сергей Смирнов, один из лучших "охотников на маньяков" в Москве, приезжает в родной город Хрустальный. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков. Сергей уехал из Хрустального в столицу много лет назад, пытаясь избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Однако для того, чтобы найти серийного маньяка, Смирнову придется ещё раз пережить страшные события прошлого и взглянуть в глаза собственному страху...

События в "Хрустальном" затрагивают сложные отношения главного героя с родным братом Геннадием, который теперь руководит местным полицейским участком. Именно он был рядом все детство и стал очевидцем самого страшного события в жизни мальчика. "Хрустальный" - разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и способах победить его на самых ранних этапах. Десять 50-минутных эпизодов расскажут историю преодоления одной травмы.

Режиссер проекта - Душан Глигоров ("Выжить после", "Майя"), автор сценария - Олег Маловичко. Помимо Антона Васильева, в сериале также сыграли Николай Шрайбер, Екатерина Олькина, Дарья Екамасова, Дмитрий Куличков, Карина Разумовская, Артем Божутин, Петр Натаров, Роман Ленков, Максим Карушев и другие.

В интернете сериал "Хрустальный" выходил в онлайн-кинотеатре Kion в линейке оригинальных проектов. Производство продюсерской компании "Среда" и МТС Медиа. Сейчас свое мнение о многосерийном фильме составят телезрители.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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