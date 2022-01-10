Первый канал внес изменения в сетку вещания в связи с трауром в Казахстане

В понедельник, 10 января, в связи с общенациональным трауром в Казахстане, Первый канал изменил программу вещания своей международной версии на страны СНГ.

В соответствие с изменениями, в этот день не будут идти развлекательные передачи. В эфире зрители увидят выпуски новостей, программу "Время", художественные фильмы, а также выпуски программ "Время покажет" и "Познер" - гость последней Народная артистка РФ Марина Неелова. Из фильмов в эфире будут - сериал "Молодая гвардия", картины "…А зори здесь тихие", "28 панфиловцев" (совместное производство России и Казахстана).

Подробная программа передач на сегодня, 10 января, выглядит следующим образом (время центрального Казахстана - +3 к московскому времени):

5:40 Никита Тезин, Катерина Шпица, Юрий Борисов в многосерийном фильме "Молодая гвардия" (18+).

8:00 Новости

8:05 "Молодая гвардия" (18+)

12:00 Новости

12:20 "Молодая гвардия" (18+)

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 "Молодая гвардия" (18+)

16:05 Фильм "…А зори здесь тихие" (16+)

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:35 "Время покажет" (16+)

21:00 "Время"

21:30 Яков Кучеревский, Алексей Морозов, Антон Кузнецов, Александр Устюгов в фильме "28 панфиловцев" (Совместное производство России и Казахстана) (12+)

23:10 "Познер". Гость Марина Неёлова (16+)

00:05 "Время покажет" (16+)

03:00 Новости

03:05 "Время покажет"(16+)

03:15 Юрий Толубеев, Геннадий Сайфулин, Олег Даль в фильме "Хроника пикирующего бомбардировщика" (12+)