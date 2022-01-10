Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане

Социальные сети несут не только добро, но и зло, его надо купировать, но предложений из Кремля на этот счет пока нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло​​​. И задача - принять меры, чтобы это зло купировать", - подчеркнул Песков. "Это история не новая, а давняя. Просто она нашла в очередной раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - заметил он.

На вопрос, ждать ли предложений от Кремля по соцсетям, пресс-секретарь президента сказал: "Пока нет ничего такого сейчас".