В Кремле заявили о необходимости анализа угроз с учетом событий в Казахстане

Участники Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проанализируют вызовы и угрозы с учетом произошедшего в Казахстане. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кремль считает солидарно с другими участниками организации, что нужно глубоко проанализировать существующие угрозы и вызовы с учетом событий, которые имели место в Казахстане", - сказал Песков.

На онлайн-саммите ОДКБ президенты дали четкую оценку угроз, обратили внимание на необходимость глубокого их анализа и разработки в самых различных областях комплексов мер по противодействию, отметил пресс-секретарь российского лидера. "Поэтому предстоит большая работа", - заключил он.