Пять смартфонов Samsung получили Android 12. Список моделей

Компания Samsung выпустила обновление своей фирменной прошивки One UI 4.0 на базе Android 12 для смартфонов Galaxy, представленных в 2020 году.

Получить апдейт в числе первых смогут модели флагманской линейки: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, а также "народный" Galaxy S20 FE. Кроме того, обновление также доступно для смартфонов Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra.

Ранее новую фирменную прошивку One UI 4.0 смогли установить владельцы актуальных флагманских смартфонов линейки Galaxy S21.

Обновление доступно "по воздуху". Пользователи, которые не получили всплывающее уведомление, могут самостоятельно проверить наличие аплейта в разделе настроек "Обновление ПО".