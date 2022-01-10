По каким учебникам теперь будут учить школьников

Подготовлен проект нового федерального перечня школьных учебников. Сейчас он находится на обсуждении на портале проектов нормативно-правовых актов. В новом перечне больше 2 300 книг, включая учебники для детей с различными нарушениями развития, учебники и хрестоматии по разным языкам народов России. Например, есть учебник по чеченской литературе, хрестоматия по удмуртской литературе, книга "Родной адыгейский язык".

Конечно же, остались в перечне всем известные учебники Перышкина, Бутузова, Виленкина, Мордковича, Никольского, Эльконина, Истоминой, Бим, Гальсковой и других авторов. К слову, свой первый учебник физики Александр Васильевич Перышкин написал почти 100 лет назад - еще в 30-х годах прошлого века и до сих пор для школьников эта книга незаменима. Но есть в списке и более современные авторы. Например, Александр Николаевич Архангельский - телеведущий, профессор ВШЭ.

Если проект перечня будет одобрен, то он вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 2028 года.