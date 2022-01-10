По "Пушкинской карте" можно будет ходить в кино

Кабинет министров расширил возможности программы "Пушкинская карта". Ее владельцы могут оплачивать походы в театры, музеи, на культурные мероприятия по всей стране.

"Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек. Было куплено билетов более чем на два миллиарда рублей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

С 1 января номинал карты увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год, а с февраля ее начнут принимать в кинотеатрах на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке министерства культуры и Фонда кино. "В течение года на это можно использовать до двух тысяч рублей", - напомнил премьер.

Глава правительства попросил Минкульт и Минцифры до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры в рамках программы "Пушкинская карта". "Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли", - заметил он.