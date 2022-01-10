По "Пушкинской карте" можно будет ходить в кино

Новости

Путин и Рахмон обсудили обстановку на таджикско-афганской границе 13:39
Песков ответил на вопрос о возможности нового разговора Путина и Байдена 13:38
Умер организатор фестиваля "Вудсток" 1969 года Майкл Лэнг 13:36
Песков оценил роль соцсетей в событиях в Казахстане 13:35
Песков: Размещение миротворцев в Казахстане на постоянной основе не обсуждалось 13:29
Песков назвал героическими действия казахстанских силовиков 13:29
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение из-за непогоды 13:26
Песков: Оценивать переговоры РФ и США в Женеве еще рано 13:19
Кабмин направит 3,5 млрд рублей на развитие школьного туризма 12:59
Мексика предложила США создать аналог Евросоюза в Западном полушарии 12:56
Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022 12:43
Токаев сравнил участников беспорядков в Алма-Ате с гиенами 12:36
Василий Березуцкий войдет в тренерский штаб брата в ЦСКА 12:36
В Роспотребнадзоре оценили сообщения о "дельтакрон"-штамме COVID 12:31
Путин предложил подготовить варианты по ответу ОДКБ на вмешательство извне 12:15
Токаев: ОДКБ показала свою востребованность и эффективность 12:10
Путин призвал совершенствовать процедуры использования сил ОДКБ 12:08
Лукашенко выступил за наращивание миротворческого потенциала ОДКБ 12:05
Российского актера Вячеслава Чепурченко не пустили на Украину 11:57
Высота сугробов в Москве превысила норму 11:48
Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов 11:42
Более 80 тысяч автоматов Калашникова пропали в Африке 11:42
Оперштаб: В Москве выявлено 2 778 новых случаев COVID-19 11:40
В ФСС пояснили, как будут оплачиваться бумажные больничные за 2021 год 11:33
Путин: Казахстан столкнулся с международным терроризмом 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Как правильно провести 7 дней Рождества: что можно, а что нельзя
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Ввод паспорта болельщика и повышение ряда пособий: какие законы вступают в силу в 2022 году
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады
10.01.2022 13:20
Рубрика: Власть

По "Пушкинской карте" можно будет ходить в кино

Текст: Владимир Кузьмин
Кабинет министров расширил возможности программы "Пушкинская карта". Ее владельцы могут оплачивать походы в театры, музеи, на культурные мероприятия по всей стране.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

"Программа стала очень востребованной. Всего за четыре месяца в ней приняли участие около 3,7 миллиона человек. Было куплено билетов более чем на два миллиарда рублей", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Проект "Пушкинская карта" предложили распространить на детей

С 1 января номинал карты увеличен с трех до пяти тысяч рублей в год, а с февраля ее начнут принимать в кинотеатрах на сеансы с российскими фильмами, созданными при поддержке министерства культуры и Фонда кино. "В течение года на это можно использовать до двух тысяч рублей", - напомнил премьер.

Глава правительства попросил Минкульт и Минцифры до 1 февраля обеспечить все необходимые условия для приобретения билетов в кинотеатры в рамках программы "Пушкинская карта". "Это должно быть так же просто и удобно, как покупка билетов на выставки и спектакли", - заметил он.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Пушкинская карта

Главное сегодня

Правительство подготовило программу развития школьного туризма
Российские военные эвакуировали из Казахстана в РФ почти 1,5 тысячи россиян
Токаев: Беспорядки в Казахстане стали попыткой государственного переворота
Выезд на встречную полосу стал уголовно наказуемым
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке до двузначного уровня
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни