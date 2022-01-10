Правительство подготовило программу развития школьного туризма

Правительство подготовило и запускает программу развития школьного туризма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ее главная цель - познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий.

"Мы рассчитываем, что в этом году больше 100 тысяч учащихся 5-9 классов смогут отправиться в поездки с одной или даже несколькими ночевками, с интересными экскурсионными программами и проживанием в комфортных условиях", - заявил глава кабмина на оперативном совещании со своими заместителями.

На программу выделено 500 миллионов рублей. Субсидии в 2022 году получат 18 регионов, которые реализуют специально разработанные турпакеты для детей школьного возраста.