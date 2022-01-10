Представитель РФ в МВФ назвал макроэкономическую позицию страны лучшей в мире

По макроэкономическим показателям позиция России является лучшей в мире. Об этом заявил исполнительный директор страны в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.

По его словам, такое положение обусловлено низким уровнем госдолга и профицитным бюджетом в 2021 году.

"В 2020 году был дефицит, доходы упали, расходы увеличились, оказывалась социальная поддержка. А в 2021 году у нас будет бюджет с профицитом", - пояснил он (цитата по ТАСС).

Кроме того, накопления в Фонде национального благосостояния (ФНБ) почти достигли отметки в 10%, напомнил Можин. В России также действует строгое бюджетное правило, а валютные резервы Центробанка находятся на высоком уровне.