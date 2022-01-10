Премьеры, которые ждут нас в наступившем году

Все прогнозы о грядущих кинопремьерах стали зыбкими: реальность зависит от хода пандемии, а он непредсказуем. Многие фильмы доползали до проката с задержкой на год и более. Блокбастер Кеннета Браны "Смерть на Ниле" по Агате Кристи должен был выйти в октябре 2020 года, а теперь запланирован на февраль 2022-го. И никто не скажет точно, сохранятся ли эти сроки.

Вот, однако, самые интригующие посулы нового года.

ФЕВРАЛЬ. Нас напугает мастер кинокатастроф Роланд Эммерих: Луна сошла с орбиты и грозит врезаться в Землю в его фэнтези "Падение Луны". Явится также претендент на "Оскар" драма Рюсукэ Хамагути "Сядь за руль моей машины" на сюжет Харуки Мураками о режиссере, который ставит "Дядю Ваню". У него сложные отношения с женой - она ему изменяет, исчезает, и герой пытается разгадать ее тайну. Ему ассистирует водитель машины - молчаливая женщина, почему-то вызвавшая его доверие... В феврале нас удивит и "Сирано" Эдмона Ростана в музыкальном фильме Джо Райта, который своим мюзиклом "Анна Каренина" доказал безупречное владение законами этого трудного жанра.

АПРЕЛЬ. Наконец-то российская премьера драмы-притчи Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал" с Юрой Борисовым. Действие происходит в 1938 году, но фильм освобожден от примет времени - он о любой тоталитарной системе, которая, омертвив все вокруг, начинает методично и тупо пожирать сама себя: кто придет к людям с пулей, от пуль и погибнет. Одна из лучших картин года; начав путь в Венеции, она собрала урожай наград в Сочи, Лондоне, Филадельфии, Чикаго и получила Гран-при в Лез-Арке.

ИЮНЬ обещает нам драму "Ника" Василисы Кузьминой и Александра Андрющенко. Это байопик о Нике Турбиной, первый поэтический сборник которой вышел, когда автору было восемь лет, а в десять лет "чудо-ребенок" получил "Золотого льва" Венецианской биеннале. Но взросление было мучительным, полным разочарований, метаний, попыток удержать улетевшую славу. Ника много пила, вела беспорядочный образ жизни и погибла в 27 лет. В этой роли Елизавета Янковская, мать Ники играет Анна Михалкова.

В июне ждем и экшн-боевик "Скоростной поезд". Брэд Питт в роли наемного убийцы помещен в пространство поезда, где еще четверо едут туда же с той же задачей, причем лишь один должен добраться до цели живым. Среди участников смертельной гонки Сандра Буллок. Режиссер Дэвид Литч ("V как вендетта"). А в конце месяца выйдет долгожданный "Элвис" - байопик об Элвисе Пресли. В роли короля рок-н-ролла Остин Батлер, его менеджера играет Том Хэнкс. Режиссер - Баз Лурман, создатель мюзиклов "Мулен Руж!", "Ромео + Джульетта".

Репертуар летних месяцев по традиции крупных премьер не предъявит. Зато уже 1 сентября свершатся "Преступления будущего" - новая встреча с мрачными предсказаниями Дэвида Кроненберга. Действие происходит в недалеком будущем, когда синтетика окончательно станет средой обитания человечества. В таких условиях изменениям подвергнется и сама человеческая природа, деформируется ее биологический состав. Герой фильма, шоумен, превратил в коммерческое зрелище прорастание и удаление "лишних" органов в собственном теле. В процессе участвуют Вигго Мортенсен и Леа Сейду.

Кинодеятели предполагают, пандемия располагает, афиша года, как всегда, обещает много интересного, а зрителям остается надеяться на госпожу удачу

ОКТЯБРЬ нам предъявит "Тень Караваджо" Микеле Плачидо. Великого художника XVII века автор считает рок-звездой, опередившей свое время. Папа Павел V приказывает расследовать убийство соперника Караваджо, после чего понтифик решит, удовлетворить ли прошение приговоренного к смерти мастера о помиловании. Тень - это следователь, ведущий дело гения, его играет Филипп Гаррель. В роли Караваджо - Риккардо Скамарчо. Играют также Изабель Юппер и сам Плачидо в роли кардинала дель Монте.

В октябре грянет "Декабрь" - новинка от Клима Шипенко о последних днях Сергея Есенина. Айседора Дункан прибывает в Россию, чтобы увезти поэта из СССР. И вот он уже в Ленинграде, вокруг клубится рой бандитов, проституток, сутенеров и провокаторов... В роли Есенина - Александр Петров, Айседора - Мария Валешная ("Тень любви").

НОЯБРЬ сулит продолжение юношеской любовной истории, начатой фильмом Андрея Зайцева "14+". Герои, конечно, изменились, к проблемам с родителями добавились проблемы с поступлением в вуз и с армией. Обещают и премьеру драмы Николая Лебедева "Нюрнберг" о международном трибунале над военными преступниками, развязавшими Вторую мировую. Сюжет основан на подлинных документах, жанр объединит достоинства детектива, триллера и романтической драмы.

ДЕКАБРЬ,16-е - день, прихода которого ждем уже чертову дюжину лет: на экраны выйдет "Аватар-2" Джеймса Кэмерона. Мы вернемся на Пандору и примем участие в путешествии, равного которому еще не было в кино. Кэмерон всегда был перфекционистом и ждал, когда технологии достигнут уровня, позволяющего реализовать его фантазии. Первый "Аватар" был новаторским, теперь его открытия доступны любому блокбастеру. Значит, Кэмерон придумал что-то такое, чего и сегодня еще нет. В "Аватаре-2" среда обитания героев - океан. Разработаны новые методы подводных съемок, и Сигурни Уивер смогла пробыть под водой, затаив дыхание более чем на шесть минут и осуществив все свои ролевые функции. Чтобы актеры в студии смогли воспроизвести ощущения, какие испытывает человек в экстриме, Кэмерон вместе с ними несколько дней жил в тропическом лесу на Гавайях. Готовили на кострах, пили воду из листьев - это было, как назвал опыт режиссер, "одиссеей чувственной памяти". Снимались Кейт Уинслет, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Сэм Уортингтон.

2022-й стартовал, ожидания начинают сбываться...