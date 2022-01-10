Путин дал поручения по итогам большой пресс-конференции

Владимир Путин утвердил поручения по итогам большой пресс-конференции, которая прошла в декабре. Они направлены на поддержку многодетных семей, тяжелобольных взрослых, борьбу с пытками в колониях и стабилизацию цен на уголь. Кроме того, в поручениях затронуты важнейшие вопросы социально-экономической жизни конкретных регионов. "Российская газета" публикует главное.

- Владимир Путин распорядился: уже с этого года тяжелобольные люди старше 18 лет должны получать необходимое лечение в рамках фонда "Круг добра". Правительство до 15 февраля должно представить предложения по обеспечению "больных после достижения возраста 18 лет необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации и об оказании им медицинской помощи, предусмотрев поэтапное увеличение возраста таких больных".

- Минюсту России и Генпрокуратуре к 1 июня поручено подготовить предложения по предотвращению издевательств в СИЗО и колониях. Ранее на пресс-конференции президент отмечал, что случаи пыток и в целом жестокого обращения с заключенными являются не только российской проблемой, но и общемировой. Кроме того, по его словам, по выявленным в России инцидентам расследуются 17 уголовных дел, которые "нужно доводить до конца, чтобы всем было понятно, что наказания за эти правонарушения неизбежны".

- Путин поручил правительству до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и его бесперебойные поставки населению и производителям тепла. Ранее о проблемах с отопительным сезоном в муниципалитетах Алтайского края на пресс-конференции президенту рассказала журналистка из Барнаула. В частности, она задала вопрос о том, что может сделать федеральная власть, для того чтобы регионам помогать жить в новых условиях, с новыми ценами на уголь.

- Минздрав проведет информационную кампанию для привлечения переболевших COVID к прохождению диспансеризации. На пресс-конференции Путин отмечал, что постковидная диспансеризация достаточно эффективно сказывается на здоровье людей. Но при этом, по его словам, есть сложности, связанные с тем, что люди просто боятся посещать лечебные заведения, потому что боятся столкнуться там с инфекциями.

- Правительство рассмотрит вопрос переселения из аварийного жилья, на которое не погашена ипотека. О проблеме президенту рассказала журналистка и общественница из Республики Коми. Она попросила обратить особое внимание на то, что у многих россиян квартиры в домах, которые признаются аварийными, взяты в ипотеку.

- Путин распорядился продумать вопрос об обеспечении участков, выделяемых многодетным семьям, необходимой инфраструктурой. С просьбой к президенту обеспечить такие земли больницами, детскими садами, школами и дорогами обратился журналист из Татарстана.

- Президент потребовал отреставрировать памятники и объекты инфраструктуры на Мамаевом кургане в Волгограде. Правительство должно разработать соответствующую программу.

- Путин поручил принять меры по развитию мобильной связи и интернета в Крыму. Местный журналист пожаловался, что на фоне всех позитивных преобразований в регионе, мобильная связь осталась на том же уровне: крупные российские операторы связи не могут прийти на полуостров.