Путин: ОДКБ быстро приняла решения, чтобы защитить Казахстан от террористов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что реагировать на ситуации в Казахстане нужно было без промедления, поэтому обращение президента Касым-Жомарта Токаева в ОДКБ было сразу поддержано всеми главами государств - членами организации.

"Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках", - сказал президент на онлайн-саммите ОДКБ.

Он отметил, что все действия миссии были направлены на то, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования госвласти, полной деградации внутренней ситуации. По словам президента, нужно было "поставить преграду террористам, мародерам и другим криминальным элементам".