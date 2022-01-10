Путин: Весь контингент ОДКБ будет выведен из Казахстана после завершения миссии

Миротворческий контингент ОДКБ покинет Казахстан после выполнения своих задач, сроки зависят от решения главы республики, заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ и - хочу это подчеркнуть - на ограниченный по времени период. На такой, какой сочтет возможным президент Казахстана", - заявил российский лидер.

"После выполнения своих функций безусловно весь контингент будет выведен с территории Казахстана", - добавил он.