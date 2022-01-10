Радзиховский: Инфляция может уменьшиться ко второму полугодию

В конце года положено подводить итоги, в начале нового года - делать прогнозы. Традиция понятна: обычно в первые дни января событий нет, а статьи все равно писать надо. Кстати, прогнозы - вещь безопасная, т.к. обычно их никто (включая автора) к концу года все равно не помнит.

Итак, 2022...

Ну, о главном прогнозе: выздоровеет человечество наконец-то или нет - говорить просто боюсь, хотя бы из суеверия. Тут не политика, дело-то серьезное... Эксперты проявляют осторожный оптимизм, мол, с появлением "омикрона" ковид-19 наконец пойдет по давно обещанному пути всех вирусов, станет массовым, но не слишком опасным, близким к традиционным ОРВИ. Можно сказать одно - дай Бог, дай-то Бог... Если и эта надежда обманет, совсем станет тяжко...

Теперь к более простым для журналиста темам.

Внешняя политика, геополитика.

Что будет? Могу еще раз повторить то, что много раз писал и говорил - чего точно не будет, так это никакой "войны России и Украины". Эта абсолютно бесцельная, невозможная, для всех сторон разрушительная "война" с самого начала была чистейшим пиар-фейком. Само собой, в фейке такого масштаба заинтересовано огромное количество "фейк-менов" в самых разных странах и организациях, перечислять которых - статьи не хватит (и все равно кого-то обидишь - забудешь). Так что не будем и начинать. Имя им - Легион, тем более многие легионеры эффектно светятся в СМИ. Впрочем, "обман трудящихся - допинг для самих трудящихся": пиар такого рода неизменно находит спрос, в определенной мере бодрит общество. По данным социологов, "внешняя повестка" не слишком беспокоит большинство людей, но именно поэтому чуть-чуть "подсаливает" обыденную, не слишком веселую жизнь: не опасно, зато занимательно.

Вместо широко разрекламированной "войны" будут - как и было ясно с самого начала - переговоры по широкому фронту проблем с разным составом участников. РФ - США, РФ - НАТО, "нормандский формат", "минский формат" и т.д.

Выздоровеет человечество наконец-то или нет - говорить просто боюсь, хотя бы из суеверия

Возможна ли в 2022-м дипломатическая "перезагрузка" в отношениях России и Запада? Сомневаюсь в "детанте-2". С одной стороны, он выгоден сторонам "с общегосударственных интересов". С другой стороны, есть слишком много слишком многообразных сил, элитных групп, которые снимают свою ренту с той "холодной войны-2", которая имеет место в последние годы. Но во всяком случае "процесс пошел": по ракетным темам, дипломатическим отношениям, ситуации в Донбассе и т.д. Результаты можно предсказывать с разной вероятностью.

Американских ракет с ядерными боеголовками в Европе и аналогичных российских ракет в Беларуси или Калининградской области не будет, как их и сейчас нет. СП-2 скорее всего начнет функционировать. Совет "Россия-НАТО" может быть восстановлен. Полная тишина в Донбассе едва ли возможна, как и реализация Минских соглашений. НАТО не даст "письменных гарантий", что страны, раньше входившие в СССР, никогда не будут приняты, но и никаких практических шагов по их приему не будет - как их и сейчас нет. И т.д.

Что касается радикального изменения российско-украинских отношений, то едва ли тут будут подвижки. Да и прямой диалог затруднен. Обе стороны не будут обсуждать "крымский вопрос", т.к. для них такого вопроса - нет. И Россия, и Украина твердо считают, что "Крым наш", это убеждение составляет "скрепу". По Донбассу Россия повторяет, что это "внутреннее дело Украины", Украина - что это "результат агрессии России". При таких исходных позициях непонятно о чем дальше говорить. Тем более есть слишком много "говорящих голов" занятых вечной ток-шоу-войной. Конечно, учитывая размеры экономик стран, от этой ситуации куда больше страдает Украина, но статус-кво является моральной основой существования большинства украинских элит, при всей их беспощадной борьбе друг с другом.

Внутренняя политика. Не предвижу каких-либо значимых перемен в 2022 г. закон об иностранных агентах, вызвавший, как говорится, "неоднозначное отношение в части общества", пересмотрен не будет: большинство общества к нему равнодушно (многие и не слыхали), а властные институты его поддерживают. Какой будет практика его дальнейшего применения, гадать "в деталях" бесполезно, но не думаю, что она качественно изменится, скажем, "число агентов" увеличится на порядок.

Основной проблемой остается инфляция. Считается, что она уменьшиться ко второму полугодию

Социально-экономическая повестка. Эксперты более-менее согласны по нескольким пунктам.

Согласно консенсус-прогнозу, рост ВВП составит 2,5% (официальная цифра минэкономразвития - 3%). Довольно существенное замедление по сравнению с "восстановительным ростом" 2021-го - на 4,2-4,3%. Надо иметь в виду, что все это вполне неоригинально, соответствует мировым трендам.

Основной проблемой остается инфляция. Считается, что она уменьшится ко второму полугодию. При этом многие эксперты ожидают по итогам года цены около 80 руб. за доллар. Надо к тому же иметь в виду, что большинство специалистов очень высоко оценивают профессионализм руководства ЦБ России. Об этом же говорят и цифры: из всех валют "развивающихся стран" рубль - одна из самых устойчивых.

Однако широкого потребителя, естественно, волнует рост цен. Он продолжается (с 1 января подорожал общественный транспорт, некоторые виды товаров с госакцизом, рестораны и т.д.). Очевидно, гонка "зарплата - цены" будет продолжаться, но, как считают, менее бодрым темпом, чем в течение 2021-го.

Таковы некоторые достаточно простые прогнозы.

Ну, а ждать ли "черных лебедей" и откуда - не скажет никто: кто предвидел казахскую бурю?