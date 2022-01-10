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10.01.2022 13:47
Рубрика: Экономика

Двенадцать тысяч единиц техники убирают последствия снегопада в Москве

Текст: Ирина Огилько

В уборке снега в столице после сильного снегопада задействованы около 12 тыс. единиц техники и более 90 тыс. рабочих, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

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"В городе второй день продолжается снегопад, за минувшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 см, до конца дня ожидаем еще порядка 6 см, - отметил Петр Бирюков. - Коммунальные службы работают в усиленном режиме, идут мероприятия по уборке города от выпавшего снега, в первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб".

С началом снегопада коммунальщики приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере выпадения осадков. "В настоящее время в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тыс. рабочих, около 12 тыс. единиц техники, в том числе 10,6 тыс. единиц собственной и 1,3 тыс. единиц привлеченной, - подчеркнул Петр Бирюков. - Для очистки дворовых территорий и пешеходных зон используются 43 тыс. мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов, которые работают в круглосуточном режиме".

Особое внимание уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы. Также идет чистка кровель от снега и наледи, места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями для исключения прохода пешеходов.

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