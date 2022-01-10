Губернатор Подмосковья поручил включить пельмени в меню школьников

В скором времени подмосковным школьникам, возможно, начнут предлагать на обед пельмени. Губернатор области Андрей Воробьев поручил проработать вопрос включения этого блюда в школьное меню.

Вопрос возник на совещании губернатора с представителями областного правительства и главами муниципалитетов. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал, что некоторые школы регулярно проводят опросы детей по качеству школьных завтраков и обедов. И многие школьники просят включить в меню пельмени. "В мои школьные и студенческие годы пельмени действительно были одним из самых вкусных блюд в столовой. Если дети просят пельменей - дайте", - сказал Воробьев.

Правда, главный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова тут же разъяснила, что пельмени теперь считаются продуктом повышенного риска, а потому в школьных столовых санитарными нормами запрещены. "Но мы ведь можем сертифицировать для этой услуги компании, чья продукция не вызывает нареканий? - поинтересовался глава региона - У нас есть производители, которые на экспорт отправляют пельмени". Микаилова пообещала проработать этот вопрос в ближайшее время.