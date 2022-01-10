Московские коммунальщики круглосуточно чистят город от снега

В городе продолжается интенсивный снегопад, который начался накануне вечером. Об этом сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Городские службы мониторят состояние улично-дорожной сети и выполняют необходимые регламентные работы.

"Ранним утром провели механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий", - сообщает ведомство.

Цикл работ повторят в ближайшие часы после снижения интенсивности трафика.

Под особым контролем - очистка от снега пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам.

Напомним, что, по данным синоптиков, выпасть сегодня может до 5-7 см осадков.