Новогодние каникулы в Москве прошли без коммунальных аварий

В период новогодних праздников столичные системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме, серьезных аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Коммунальные службы все праздники работали в усиленном режиме. Главной задачей было обеспечение бесперебойного функционирования всех систем жизнеобеспечения города, и с ней отлично справились: в домах москвичей были свет, тепло и вода, - отметил Петр Бирюков. - Все прошло штатно, аварийных отключений не было".

Напомним, что все праздничные дни на круглосуточном дежурстве находились 1,5 тысячи аварийных бригад.