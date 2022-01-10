Новогодние салюты ухудшили качество столичного воздуха

Новогодняя ночь в Москве прошла шумно и ярко: свет от беспрерывных фейерверков и салютов был далеко виден, а запах - сильно ощутим. По данным ГБУ "Мосэкомониторинг", салюты ухудшили качество воздуха на 42 процента.

Запускать салюты в городе начали с 22:00 31 декабря, и с первыми залпами салютов на автоматических станциях контроля загрязнения атмосферного воздуха наблюдался рост концентраций взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5. Максимальное значение концентраций РМ10 зафиксировано в 01:40 1 января - 0,071 мг/м3 (0,2 ПДКмр). Среднесуточное значение 01.01.2022 года составило 0,016 мг/м3 (0,3 ПДКсс), что на 33% выше нормы. Взвешенные вещества РМ2,5 также достигли своего максимума в 01:40 1 января, концентрации составили 0,046 мг/м3 (0,3 ПДКмр).

В итоге, благодаря салютам уровень суточных концентраций загрязнения столичного воздуха вырос на 42% и составил 0,012 мг/м3 (0,3 ПДКсс).