Собянин: Новый амбулаторно-поликлинический корпус в новой Москве примет первых пациентов в первом квартале этого года

Такой судьбы знаменитой клинике в Коммунарке никто не ждал. Столица строила просто новую многопрофильную больницу. Причем, впервые за последние сорок лет. К концу 2019 года строители сдали ее первую очередь. А уже в феврале больница приняла первого в России коронавирусного пациента. С этого начался один из самых главных не только в Москве, но и в стране, центр борьбы с COVID-19. Но что еще важнее, даже в пандемию развитие Коммунарки, как теперь попросту называют эту больницу, не остановилось. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый амбулаторно-клинический корпус, возведенный в рамках строительства уже второй ее очереди.

"Коммунарская больница, к сожалению, сейчас в основном перепрофилирована под ковид, - напомнил глава города. - Всего пролечено здесь около 70 тысяч больных. Спасены тысячи и тысячи жизней людей. Надеюсь, что этот период закончится и уникальная клиника уже в полном объеме вступит в работу. Обслуживая и новую Москву, и ближайшие районы, она станет одним из крупнейших онкологических центров столицы и всей страны". Случится это, по словам Собянина, уже в первом квартале этого года.

В семиэтажном здании нового корпуса площадью 8,5 тысячи квадратных метров два первых этажа отданы под консультативно-диагностическое отделение. В самом низу разместятся кабинеты забора анализов и бактериологическая лаборатория, а также кабинет оформления высокотехнологичной медпомощи. На втором этаже будут вести прием специалисты: терапевт, кардиолог, эндокринолог, хирург, ортопед-травматолог, отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, уролог-андролог и акушер-гинеколог. На третьем и четвертом этажах заработает эндоскопический центр. Его оборудование экспертного класса позволит выявлять новообразования желудочно-кишечного тракта на самых ранних стадиях и в дальнейшем следить за их развитием. Для пациентов в центре оборудованы палаты пробуждения и отдыха после процедур. На пятом этаже откроется центр амбулаторной онкологической помощи с кабинетами всех специалистов, УЗИ и функциональной диагностики.

На шестом этаже расположится отделение гемодиализа с зоной комфортного ожидания. Седьмой этаж предназначен для дневного стационара на 24 койки. Здесь пациентам смогут провести химиорепию, а в малых операционных - небольшие операции. Для всех подразделений закуплена самая современная медицинская техника: гастроскопы и видегастроскопы, двухканальные тромбоэластографы и ректоскопы, маммограф с биопсийной установкой и семь диализных аппаратов. Все компьютеры подключены к единой цифровой платформе. Помощь в новом центре будут оказывать жителям новой Москвы и районов Бутово, Солнцево, Ново- Переделкино и других.

Сейчас пациенты с коронавирусом лечатся в палатном корпусе Коммунарки на 802 койки, который был построен самым первым. В октябре 2020 года для пациентов с ковидом к нему добавился резервный госпиталь еще на 1333 койки. В рамках второй очереди развития медцентра уже построены подстанция скорой помощи, детский инфекционный и вот - амбулаторно-поликлинический корпус, а также вертолетная площадка для доставки экстренных пациентов. Строятся три новых корпуса: для шестиэтажного перинатального центра, детский на 180 коек и лучевой терапии на 50 коек для проведения 3Д и 4Д лучевой терапии онкобольных. В конечном итоге больница в Коммунарке станет одним из шести якорных онкологических центров Москвы с суперсовременной лабораторией. А в новой Москве она будет еще и первым своим акушерским центром с полным спектром помощи беременным и новорожденным.