Опубликована программа Гайдаровского форума - 2022

Опубликована деловая программа Гайдаровского форума - 2022, который пройдет в Москве 13-14 января. В этом году мероприятие пройдет в телевизионном формате - ведущие эксперты, представители органов власти и бизнеса примут участие в дискуссиях на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), а зрители смогут следить за ними в онлайн-режиме на сайте форума.

"В центре программы форума - приоритетные инициативы правительства Российской Федерации по социально-экономическому развитию страны. Среди них социальная сфера, строительство и развитие инфраструктуры, экология, цифровая трансформация, технологический рывок, государство для граждан, образование, здравоохранение и другие", - отметили организаторы форума.

В рамках Гайдаровского форума - 2022 пройдет более 80 мероприятий. Они будут посвящены макроэкономической политике после пандемии, 30-летию российского рынка, ключевым вызовам в сфере образования, зеленой повестке и стратегии социального развития России. Большое внимание в этом году будет уделено темам здравоохранения и ESG.

Организаторами Гайдаровского форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.