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10.01.2022 15:37
Рубрика: Культура

Памятник Минину и Пожарскому демонтируют для реставрации

Текст: Елена Новоселова
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Памятник мещанину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади готовят к демонтажу. Он нуждается в реставрации, которая, по плану, должна завершиться к осени 2022 года.

Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
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Более чем за 200 лет, что памятник стоит на Красной площади, его капитальной реставрации не проводилось. Пять лет назад монумент передали в ведение Государственного исторического музея, и после обследования специалистами стало ясно: нужно срочно реставрировать. "Сейчас завершается обшивка панелями реставрационного павильона", - цитирует ТАСС начальника управления общественных связей, рекламы и маркетинга ГИМ Марию Лемигову.

В ГИМ сравнили риски, которым может подвергнуться памятник, и решили, что лучше всего устроить утепленный отапливаемый павильон прямо над постаментом. Скульптуры "переедут" на специальный реставрационный стол внутри павильона. Вслед за этим удалят технологический каркас фигур и начнется реставрация внутренней и внешней поверхностей скульптурных фигур и барельефов.

"В следующий праздник, День народного единства, мы надеемся, москвичи и гости города уже смогут увидеть памятник после реставрации", - пояснила Мария Лемигова.

Работа над проектом длилась более года. Кроме скульптур, специалисты "помогут" постаменту и прилегающим территориям. В 2020 году завершилась всероссийская акция по сбору средств на реставрацию. Ее поддержали Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество. Пожертвования прислали несколько тысяч россиян, а также частные меценаты и организации. Недостающую часть средств выделило Минкультуры России.

Справка "РГ"

Памятник Минину и Пожарскому был открыт в 1818 году в память об освобождении Москвы народным ополчением от иностранных интервентов в 1612 году. Он стал первым скульптурным монументом Москвы, до этого в честь важных исторических событий устанавливали триумфальные арки, часовни и храмы. Впервые монумент отлили целиком, а не по частям.

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