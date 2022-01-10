Под Белгородом двое мужчин получили по 7 лет за транзит наркотиков

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли устойчивый канал поступления крупных партий наркотика, сообщили в пресс-службе управления. Силовики задержали двоих мужчин - россиянина и гражданина Киргизии, - которые оказались причастны к деятельности трансграничных преступных групп.

Задержанные доставляли наркотики в другие регионы страны. В ходе следствия вина обоих была полностью доказана.

Губкинский районный суд Белгородской области приговорил фигурантов уголовного дела к семи годам лишения свободы. Как отметили в УФСБ по Белгородской области, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.