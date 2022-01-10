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10.01.2022 16:51
Рубрика: Происшествия

Под Белгородом двое мужчин получили по 7 лет за транзит наркотиков

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области перекрыли устойчивый канал поступления крупных партий наркотика, сообщили в пресс-службе управления. Силовики задержали двоих мужчин - россиянина и гражданина Киргизии, - которые оказались причастны к деятельности трансграничных преступных групп.

В Ленинградской области полицейские изъяли 62 килограмма наркотиков

Задержанные доставляли наркотики в другие регионы страны. В ходе следствия вина обоих была полностью доказана.

Губкинский районный суд Белгородской области приговорил фигурантов уголовного дела к семи годам лишения свободы. Как отметили в УФСБ по Белгородской области, отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область Белгород Борьба с наркотиками

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