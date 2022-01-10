Собянин рассказал, какой он видит Москву будущего

О том, какой будет столица, поделился мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Мы хотим строить город вокруг людей, - написал градоначальник. - Вокруг их желаний и потребностей. Самых разных - от желания погулять рядом с домом до открытия собственного бизнеса. Город, в центре которого - человек. Каждый житель Москвы. Удобный, красивый, безопасный, зеленый, современный, умный город. Сделать Москву городом, в котором хочется жить, - амбициозная и непростая задача. Еще более сложная задача, чтобы сделать таковым каждый район, каждый московский двор, каждый дом. Но у нас есть все, чтобы справиться с этой задачей".

В качестве видеоверсии планов столичных властей к посту приложен видеоролик.