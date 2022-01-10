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10.01.2022 12:17
Рубрика: Общество

В Москве стартовала традиционная акция "Елочный круговорот"

Текст: Ирина Огилько
В столице со 2 января стартовала традиционная акция "Елочный круговорот".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В рамках этой акции можно отдать в переработку ненужные новогодние ели, пихты и сосны. Помимо городских пунктов, сдать дерево можно и в парке. Где ждут хвойных красавиц, рассказали в пресс-службе ГПБУ "Мосприрода".

Фото: iStock
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В этом году на природных территориях открылись 11 пунктов приема ненужных хвойных деревьев. Точки сбора работают ежедневно, а некоторые и круглосуточно. Собранные деревья переработают в щепу, а в дальнейшем используют в качестве удобрения, а также для отсыпки дорожек в парках и в вольерных комплексах.

Обязательным условием приема является отсутствие на деревьях мишуры, украшений и упаковочных материалов.

Работать пункты приема будут до 20 февраля включительно.

Напомним, что акция впервые стартовала в 2016 году. Тогда был открыт один пункт на территории "Битцевского леса", и продлилась акция 10 дней. Однако популярность акции была настолько большой, что на будущий год в городе открыли уже с десяток таких мест. В этом году сдать ненужное натуральное дерево можно в 580 местах сбора новогодних деревьев. Их адреса можно узнать на Портале открытых данных Правительства Москвы.

Адреса в парках

1. ТИНАО/поселок Ульяновского лесопарка; ДПТ "Тропарево" и "Теплый Стан". Пункт приема елок расположен на технической площадке ГПБУ "Мосприрода". График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45 (обед: 12:00-12:45). Тел. 8 (495) 336-35-38.

2. ЮВАО/Кузьминки: ДПТ "Кузьминки-Люблино": ул. Кузьминская, д. 10, с. 1. Пункт находится в административно-охраняемой зоне ДПТ "Кузьминки-Люблино". График работы: понедельник-четверг: 09:00-16:00, пятница: 09:00-14:30 (обед: 12:00-12:45). Тел. 8 (495) 378-12-43.

3. ЮЗАО/Ясенево; ДПТ, ЭПЦ "Битцевский лес": Новоясеневский тупик, д. 1. Пункт приема елок расположен на административно-хозяйственной территории ДПТ "Битцевский лес". После центрального входа на территорию через ворота - направо. График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45, суббота-воскресенье: 10:00-17:00 (обед: 12:00-12:45). Тел. 8 (495) 426-00-22.

4. ЮАО/Бирюлево Восточное; ДПТ "Царицыно": Бирюлевский дендропарк, улица Липецкая, вл. 5А. Пункт приема елок расположен около вольерного комплекса в Бирюлевском дендропарке. График работы: понедельник-воскресенье: 6:00-22:00. Тел. 8 (495) 326-46-74.

5. СЗАО/Хорошево-Мневники; ДПТ "Серебряный Бор": Таманская улица, д. 2А, строение 1. Пункт приема новогодних елей расположен на хозяйственном дворе здания Дирекции природной территории "Серебряный Бор". По улице Таманской перед КПП повернуть направо, далее через 100 м с левой стороны въездные ворота на хозяйственный двор. График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45 (обед: 12:00-12:45). Тел. 8 (499) 199-01-10.

6. САО/Покровское-Стрешнево; ДПТ "Тушинский, Покровское-Стрешнево": ПИП "Покровское-Стрешнево", 5-й Войковский проезд, д. 2, с. 3. Пункт приема елок расположен у администрации парка "Покровское-Стрешнево". График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45. Тел. 8 (499) 159-65-81.

7. ЗелАО/Савелки; ДПТ ЗелАО: Зеленоград, Никольский проезд (за д. 2) (Крюковский лесопарк, вольерный комплекс "Дом лани"). Пункт приема елок расположен перед входом в вольерный комплекс "Дом лани". График работы: ежедневно: 10:00-17:00 (последний понедельник месяца - санитарный день). Тел. 8 (499) 735-55-56.

8. ЮЗАО/Теплый Стан, ДПТ "Тропарево" и "Теплый Стан": улица Островитянова, д. 10. Пункт приема елок расположен при входе на территорию физкультурно-оздоровительного комплекса. График работы: круглосуточно. Тел. 8 (495) 336-35-38, 8 (499) 735-64-83.

9. ЮАО/Орехово-Борисово Южное; ДПТ "Царицыно": Шипиловский проезд (напротив д. 63). Пункт приема около входа на территорию Физкультурно-оздоровительного центра. График работы: понедельник-воскресенье: 6:00-22:00. Тел. 8 (495) 326-46-74.

10. ВАО/Ивановское; ЭПЦ "Конный двор": улица Металлургов, д. 41, стр. 1. Пункт приема елок расположен на территории экоцентра "Конный двор", напротив главного входа в здание рядом с застекленной террасой. График работы: понедельник-четверг: 08:00-17:00, пятница: 08:00-15:45 (обед: 12:00-12:45), суббота-воскресенье: 08:00-17:00. Тел. 8 (495) 672-88-65.

11. ЗАО/Крылатское; ДПТ "Москворецкий": парк "Сказка", улица Крылатская, д. 18. Пункт приема елок расположен у входа в парк со стороны Живописного моста. График работы: ежедневно 10:00-22:00. Телефон: 8-963-720-98-57 (администратор парка "Сказка").

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