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10.01.2022 04:13
Рубрика: Экономика

В Подмосковье контроль за стройками поручили дронам

Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8650)
Еще одну функцию строительного надзора в Подмосковье делегировали роботам. С начала года готовность строительных площадок к началу работ проверяют не люди, а дроны.

"Мы полностью отказываемся от очной проверки подготовительного этапа. Теперь он будет происходить при помощи "невидимого" надзора", - сообщил глава Госстройнадзора Московской области Артур Гарибян. Нововведение поможет сэкономить и время, и нервы: на проверку подготовительного этапа строительства инспекторам надзорного ведомства обычно требовалось 10 дней. "Дроны сделают ту же работу за один день", - утверждает Гарибян.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
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Летающие контролеры будут производить над строительными площадками серию снимков в 3D-качестве, затем получаемая картинка автоматически наложится на генплан строительства, и таким образом будут видны все отклонения от первоначально утвержденного проекта строительства. Именно такие задачи стоят на предварительном этапе проверки площадок - дать старт строительным работам можно, лишь убедившись в том, что они начинаются в точном соответствии с документацией. А еще, по словам Гарибяна, дроны могут работать в режиме многозадачности, это позволит "невидимому" надзору сократить количество самих проверок с 3800 до 2870 в течение года.

Обещают власти в этом году поменять и систему очных проверок строящихся объектов. Теперь каждой стройке будут присваивать баллы, как базовые - за соответствие нормативным показателям - так и дополнительные. На каждые 10 баллов предусмотрена одна выездная проверка. "Для жилья базовый балл равен 100, для нежилых объектов - 70, для линейных - 50", - делится подробностями глава надзорного ведомства. Высотные здания автоматически получат 10 дополнительных баллов, дома со встроенным социальным объектом - детским садом или поликлиническим пунктом - еще 5. Дополнительные баллы начислят за наличие подземного паркинга или несоблюдение графика сдачи объекта. Объекту, к которому не нужно подводить магистральные сети, или малоэтажному дому без лифтов баллы не начислят, а, наоборот, снимут с него. Таким образом система очных проверок станет индивидуальной: чем сложнее объект - тем больше проверок его ожидает.

Цифровые технологии не впервые приходят на помощь подмосковным строителям. С помощью тех же дронов, например, в разгар пандемии контролировали соблюдение антиковидных мер на стройплощадках. Давно помогают дроны и находить объекты незаконного строительства. А еще видеонаблюдением обеспечены все проблемные жилищные недострои, чтобы дольщики могли проверить, какие идут работы. "В течение 2022 года в Подмосковье будет запущена единая платформа для диалога бизнеса и надзорных органов", - анонсирует Артур Гарибян. Она объединит 33 вида регионального контроля - и не только строительного, но и экологического, ветеринарного, муниципального.

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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