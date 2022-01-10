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10.01.2022 14:02
Рубрика: Власть

В Подмосковье врачам начали доплачивать за съем жилья

Текст: Ирина Рыбникова

Почти 2 тысячи врачей, работающих в больницах и поликлиниках Московской области, начали получать компенсацию на оплату съемного жилья. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев, проводя первое после новогодних каникул совещание с региональным кабинетом министров и главами муниципалитетов.

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"С 1 января мы ввели доплату за аренду жилья. Это 20 тысяч рублей в месяц", - напомнил Воробьев. Доплата положена специалистам 15 направлений, которых больше всего не хватает в медучреждениях.

Отметим, что средняя стоимость аренды жилья в Подмосковье составляет 24 тысячи рублей, но сильно разнится в зависимости от удаленности муниципалитета. Врачам из ближних пристоличных городов придется еще доплатить за съем квартиры из своих денег, но зато у их коллег из дальнего Подмосковья от компенсации еще и останутся свободные деньги. В областном минздраве уточнили, что для получения компенсации необходимо только заявление от самого специалиста, а соблюдение всех остальных условий, дающих право на эту меру социальной поддержки, чиновники проверят самостоятельно.

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