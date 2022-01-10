В подмосковной Шатуре попытались сбыть свыше 400 граммов наркотиков

В подмосковной Шатуре пытались сбыть свыше 400 граммов наркотиков. Наркодилером оказался 21-летний житель Шатуры, которого полицейские задержали возле одного из домов на улице Школьной.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что при личном досмотре и в ходе осмотра его квартиры полицейские обнаружили 60 свертков с порошкообразным и растительным веществами, электронные весы, фасовочные пакеты и изоленту. Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистического центра ГУ МВД России по Московской области содержимое свертков является наркотическими средствами - марихуаной, N-метилэфедроном и так называемым "спайсом", общей массой более 400 граммов.

Эти наркотики он должен был сбыть потенциальным клиентам через закладки. Задержанный взят под стражу.