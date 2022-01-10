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10.01.2022 03:25
Рубрика: Общество

Вильфанд: Морозы в Москве продержатся недолго

Резкое похолодание на этой неделе в центре европейской части России будет непродолжительным. К пятнице снова потеплеет.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что первая рабочая неделя в 2022 году с синоптической точки зрения будет необычной: 11 и 12 января ожидается комфортная зимняя погода. В ночь на вторник похолодает до минус 10 градусов.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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В среду и четверг ночные морозы усилятся до -15 в Москве и до -19 по области. Днем 12 января в столице -10…-15 градусов. Еще холоднее будет ночью 13 января: столбики термометра опустятся до отметки -21 градус. Но днем в четверг начнется резкое потепление.

"Казалось бы, наступила настоящая зима, но ничего подобного. Днем в четверг температура будет совершенно комфортная - 5-10 градусов мороза", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Днем 14 января в Москве воздух прогреется до 0 градусов. Оттепель продолжится и в субботу. "Вот такие резкие перемены", - добавил ученый.

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