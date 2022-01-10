Воронежские ученые нашли новую причину рака груди

В Воронежском госуниверситете выявлены 12 новых мутаций генов, вызывающих рак молочной железы.

- Исследования длились более трех лет, в них приняли участие более 150 жительниц Центрального Черноземья, страдающих раком молочной железы, и около 50 женщин без этого заболевания. Для генов BRCA1 и BRCA2 суммарно обнаружено 12 новых мутаций, которые раньше не были ассоциированы с высоким риском развития рака молочной железы. Некоторые, характерные для нашей популяции мутации не регистрировались как факторы риска при передаче онкологического заболевания по наследству, - рассказала ТАСС сотрудник кафедры генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ Мария Грязнова.

Над проблемой работала группа университетских биологов под руководством доктора наук Василия Попова в сотрудничестве со специалистами Воронежского онкологического диспансера, будапештского университета Земмельвайса и медицинского колледжа Альберта Эйнштейна из Нью-Йорка.