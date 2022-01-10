Врио владимирского губернатора заболел коронавирусом

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заразился коронавирусом.

"В конце новогодних выходных почувствовал недомогание, поднялась температура. Сделал ПЦР - получил положительный тест на COVID", - сообщил он на своей странице в соцсети.

По словам главы региона, болезнь протекает без осложнений. Он намерен на этой неделе работать удаленно, с использованием режима видео-конференц-связи.

Александр Авдеев обратился к жителям Владимирской области с просьбой найти время и вакцинироваться, а также соблюдать меры предосторожности.