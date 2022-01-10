Жителей Москвы и Подмосковья 10 января ждет снегопад и легкий мороз

Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием атмосферных фронтов. Они принесут новую порцию снега и легкий морозец. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, при облачной погоде будет идти снег. Температура воздуха будет от -5 до -7 градусов. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт. ст.. Близким к норме будет содержание кислорода в воздухе. Такая индифферентная погода без резких колебаний метеопараметров подходит для отдыха на природе, занятий зимними видами спорта, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой на свежем воздухе, что благоприятно влияет на психоэмоциональный статус, улучшает общее состояние, снижает гиподинамию и проявления кислородной недостаточности.

Кстати, самая теплая погода 10 января была в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +8.