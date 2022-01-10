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10.01.2022 07:55
Рубрика: Общество

Жителей Москвы и Подмосковья 10 января ждет снегопад и легкий мороз

Текст: Ирина Огилько
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предстоящим днем Москва и Подмосковье останутся под влиянием атмосферных фронтов. Они принесут новую порцию снега и легкий морозец. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Морозы на Старый Новый год ожидаются лишь в нескольких регионах России

По данным метеорологов, при облачной погоде будет идти снег. Температура воздуха будет от -5 до -7 градусов. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт. ст.. Близким к норме будет содержание кислорода в воздухе. Такая индифферентная погода без резких колебаний метеопараметров подходит для отдыха на природе, занятий зимними видами спорта, скандинавской ходьбой, дыхательной гимнастикой на свежем воздухе, что благоприятно влияет на психоэмоциональный статус, улучшает общее состояние, снижает гиподинамию и проявления кислородной недостаточности.

Кстати, самая теплая погода 10 января была в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +8.

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