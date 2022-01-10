Хабаровский Персик стал самым популярным интернет-котом года

Видео с участием кота Персика из Хабаровска стало одним из самых популярных на просторах интернета в прошедшем году. В новогоднем выпуске передачи "Видели видео" на Первом канале усатому блогеру и его хозяевам вручили приз в номинации "Без кота жизнь не та", признав его самым популярным интернет-котом года.

В ролике, который к моменту сьемок передачи набрал в TIkTok 22 миллиона просмотров, кот непрерывно стучит лапой по пустой миске и не реагирует на призывы своей хозяйки, которая сообщает, что он набрал 100 тысяч подписчиков.

Певица Ирина Ортман, вручившая награду, поинтересовалась у хозяйки Персика Юлии Шарниной, чем он был так обижен. А присутствовавшая в зале телеведущая Аврора в шутку спросила, как долго не кормили кота.

- Персик не голодает. Он хорошо питается, и эта чашка используется только для игр, он по ней просто стучит лапой, - заверила Юлия.

Сейчас у хабаровского кота уже больше 740 тысяч подписчиков в TIkTok.