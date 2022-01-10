Мощнейший в мире ледокол "Арктика" провел караван судов в порт Певек

Атомный ледокол "Арктика" провел в самый северный порт России караван судов с почти 14 тысячами тонн груза, сообщила пресс-служба губернатора Чукотского автономного округа.

Теплоходы "Инженер Трубин" и "Юрий Аршеневский" в сопровождении ледоколов "Арктика" и "Капитан Драницын" прибыли в Певек в первый день нового года, а 8 января атомоход провел в порт "Полар Кинг". На борту судов генеральный груз, стройматериалы для реализации крупных инфраструктурных проектов, продукты и промышленные товары.

"Полар Кинг" доставил оборудование и материалы для ключевого проекта развития региона - Баимского ГОКа. На его борту четыре тысячи тонн груза и контейнеры индивидуальных предпринимателей", - сообщил на своей странице в Instagram губернатор ЧАО Роман Копин.

Сейчас ледоколы "Арктика" и "Капитан Драницын" выводят в пролив Лонга Чукотского моря еще два судна - "Лев Яшин" и "Юрий Аршеневский".