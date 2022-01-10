На Камчатке пьяный пенсионер расстрелял из ружья рыбаков, один погиб

По факту убийства мужчины в Усть-Большерецком районе Камчатского края возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, трагедия случилась вечером 8 января в строении, расположенном вблизи побережья реки Саван. 58-летний пенсионер, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, обидевшись на высказанные оскорбления, выстрелил из ружья в голову спящему 42-летнему знакомому, а также ранил в плечо другого мужчину. Пострадавшие прибыли в компании друзей в Усть-Большерецкий район на любительскую рыбалку.

"Дальнейшие противоправные действия злоумышленника были пресечены подоспевшими рыбаками", - уточнили в пресс-службе.

Следствие проводит комплекс процессуальных действий, направленных на установление истинных мотивов совершенного преступления, а также других обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.