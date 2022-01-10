На Камчатке заведующую детсадом заподозрили в служебном подлоге

Следственные органы Камчатского края возбудили уголовное дело в отношении заведующей детским садом села Манилы Пенжинского района. Женщину подозревают в использовании полномочий вопреки интересам службы и подлоге. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Во время проверки дошкольного учреждения сотрудники надзорного ведомства выяснили, что заведующая в период с 2018 по 2019 год подписала трудовой договор с работником, находившимся за пределами района и не собиравшимся работать в детсаду. А заработная плата на общую сумму более 620 тысяч рублей все-таки была перечислена на банковские счета третьих лиц.

Прокуратура держит на контроле расследование дела.