В Якутии женщина пойдет под суд за сожжение своей матери

В Якутии завершено расследование уголовного дела жительницы Оймяконского района. Женщину обвиняют в убийстве собственной матери, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия разыгралась в марте прошлого года в селе Томтор. По версии следствия, обвиняемая, находясь в нетрезвом состоянии, потребовала у матери денег на покупку алкоголя, но та отказала. Тогда женщина заперла родственницу в бане, а затем облила дверь и крыльцо бензином и подожгла.

От полученных повреждений потерпевшая скончалась. Ее дочь задержали и заключили под стражу.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Верховный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном ведомстве.