В якутском поселке отменили школьные занятия из-за сильного ветра

В поселке Тикси Булунского района Якутии из-за ухудшения погодных условий отменили уроки для школьников. Передвигаться по улице местным жителям мешает сильный ветер.

"Сегодня у нас минус 16 градусов, юго-западный ветер - 19-24 метра в секунду, порывы 29-34 метра в секунду", - сообщили ТАСС в районной Единой дежурно-диспетчерской службе.

Временно закрыты также детские кружки и дошкольные учреждения. Вместе с детьми дома разрешили остаться женщинам, чья работа не связана с непрерывным производством.