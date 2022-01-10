В Приморье построят уникальный для России экотехнопарк

Приморский край станет одной из восьми пилотных территорий России, где построят экологический технопарк по переработке и утилизации отходов, полученных в результате сортировки, сообщает пресс-служба правительства региона.

Комплекс заработает в Приморье до 2024 года. Соглашение о его создании подписали правительство края и Российский экологический оператор. Скорее всего, расположится будущий экотехнопарк на территории опережающего развития "Надеждинская". В нем планируют утилизировать пластик, стекло, бумагу, картон, старые автошины.

"Приморье имеет достаточно ограниченный рынок сбыта вторсырья, поэтому так важно создавать объекты глубокой переработки ключевых видов отходов на месте, внутри региона", - пояснила зампред правительства края Елена Пархоменко.

Соглашение предусматривает также мероприятия по увеличению доли собираемого вторсырья в быту, работу передвижных и стационарных пунктов приема отходов в населенных пунктах края, в том числе на отдаленных территориях, а также создание инфраструктуры для утилизации мусора.

Особое внимание уделено просветительской работе в сфере раздельного сбора отходов.