В Забайкалье вернули ковид-сертификаты для посещения торговых центров

В Забайкальском крае с 10 января изменились правила посещения торговых центров и мелких магазинов. У посетителей вновь начали проверять QR-коды или справку о перенесенной коронавирусной инфекции на входе.

Ранее любой человек мог свободно зайти в торговую точку, а документ о вакцинации предъявить лишь во время расчета на кассе. Теперь такую обязанность вменили сотрудникам лишь некоторых предприятий торговли. "Есть и нововведение для любых непродовольственных магазинов, даже очень маленьких. Там QR-код у клиента будут спрашивать на кассе, при расчете", - разъяснил заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Бардалеев.

Забайкальцы, не имеющие QR-кода, по-прежнему могут посещать продуктовые магазины и аптеки, если только они не находятся под крышей торговых центров.

Напомним, что первой из дальневосточных регионов систему QR-кодов ввела Амурская область, где с 18 октября прошлого года документ о вакцинации от COVID-19 или справку стали требовать в заведениях общепита. В Забайкалье QR-коды ввели неделей позже - с 25 октября, в ресторанах, столовых и кафе, а также кинотеатрах. А с 8 ноября система стала обязательной и в торговых центрах. Сначала сертификаты проверяли на входах в здания сотрудники ТЦ, а затем власти перепоручили это продавцам и кассирам торговых точек, что вызвало недовольство у местных предпринимателей. Кстати, подобной практики в других регионах ДФО не было.

Между тем оперштаб Забайкальского края накануне Нового года продлил все ограничительные меры по коронавирусу до 15 января. В регионе зарегистрировано свыше 97 тысяч случаев заражения инфекцией, более 2,2 тысячи человек умерли. Вакцинацию завершили 543 тысячи жителей.