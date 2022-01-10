Вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб на 4 километра

В понедельник, 10 января, камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пара и газа с примесью пепла на высоту до четырех километров. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения.

Шлейф от выброса ветром отнесло на 175 километров к западу от исполина. На пути пеплового облака населенных пунктов нет. Пеплопадов в поселках не наблюдалось.

Как отмечают спасатели, воздушные трассы в районе Шивелуча не пролегают, туристических групп поблизости не зарегистрировано. Людям ничего не угрожает.

Справка "РГ"

Шивелуч - один из самых крупных действующих вулканов Камчатского полуострова. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Исполин включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота последнего 2500 метров.